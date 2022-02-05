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Dallas Mavericks, Luka Doncic'in ''triple double''ıyla kazandı

Luka Doncic'in 33 sayı, 15 asist, 13 ribauntluk performansla yıldızlaştığı maçta Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers'ı 107-98 yendi.

5 Şubat 2022 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:22
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers'ı Luka Doncic'in 33 sayı, 15 asist, 13 ribauntluk performansı sayesinde 107-98 mağlup etti. 22 yaşındaki Doncic, kariyerinde 44. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.

Ev sahibi Mavericks'te Reggie Bullock 20, Jalen Brunson 19 sayılık katkıda bulundu.

76ers cephesinde Joel Embiid 27 sayı, 13 ribaunt, 3 blok, Tyrese Maxey 18 sayı, 6 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 101-102

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 115-122

Detroit Pistons-Boston Celtics: 93-102

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 125-114

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 131-106

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 105-113

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 125-102

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 107-98

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 93-96

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