Dallas Mavericks, Luka Doncic'in ''triple double''ıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers'ı Luka Doncic'in 33 sayı, 15 asist, 13 ribauntluk performansı sayesinde 107-98 mağlup etti. 22 yaşındaki Doncic, kariyerinde 44. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.
Ev sahibi Mavericks'te Reggie Bullock 20, Jalen Brunson 19 sayılık katkıda bulundu.
76ers cephesinde Joel Embiid 27 sayı, 13 ribaunt, 3 blok, Tyrese Maxey 18 sayı, 6 asistle mücadele etti.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 101-102
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 115-122
Detroit Pistons-Boston Celtics: 93-102
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 125-114
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 131-106
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 105-113
Utah Jazz-Brooklyn Nets: 125-102
Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 107-98
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 93-96