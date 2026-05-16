Güncel

Daltonlar çetesinin 10 üyesi demir parmaklıklar ardında! Beş ilde eş zamanlı operasyon

Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda; nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçlamalarıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden aralarında örgüt üyelerinin de bulunduğu 10 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 10:23 - Güncelleme:
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- OLAY

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Mayıs'ta "Daltonlar" suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti.

Ekiplerce "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suç unsurları ele geçirilmişti.

  • suç örgütü operasyonu
  • tutuklama
  • Muğla şüpheliler
  • daltonlar

