İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2024 Salı / 12 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2606
  • EURO
    37,3937
  • ALTIN
    2919.09
  • BIST100
    8803.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Daltonlar' dökülüyor! İş insanından 10 milyon lira haraç isteyen çete üyeleri yakalandı
Güncel

'Daltonlar' dökülüyor! İş insanından 10 milyon lira haraç isteyen çete üyeleri yakalandı

Barış Boyun'un elebaşlılığını yaptığı 'Daltonlar' çetesi Batman'da bir iş insanını yurt dışı hattından arayarak 10 milyon lira haraç istedi. Bununla yetinmeyen suç örgütü üyesi iş insanının iki aracına ve iş yerine kurşun yağdırarak gözdağı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Daltonlar' çetesine operasyon düzenlendi.

DHA15 Ekim 2024 Salı 15:00 - Güncelleme:
'Daltonlar' dökülüyor! İş insanından 10 milyon lira haraç isteyen çete üyeleri yakalandı
ABONE OL

Kentte faaliyet gösteren bir iş insanına, yurt dışı hattından arayarak yüksek kazanç sağladığı gerekçesiyle 10 milyon TL haraç isteyen, tehdit içerikli mesajlar atan, 2 araç ve işyerini kurşunlayan 'Daltonlar' isimli suç örgütü üyesi şüphelilerin yakalanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, çeşitli çaplarda 200 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin emniyetteki kontrollerinde, birinin 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplamda 10 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.