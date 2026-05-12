İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4049
  • EURO
    53,3527
  • ALTIN
    6844.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Daltonlar'' suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Güncel

''Daltonlar'' suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı

Muğla merkezli 5 ilde 'Daltonlar' adlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Mayıs 2026 Salı 16:02 - Güncelleme:
''Daltonlar'' suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı
ABONE OL

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suç unsurları ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

  • Daltonlar
  • suç örgütü
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.