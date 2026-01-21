İSTANBUL 9°C / 6°C
21 Ocak 2026 Çarşamba
Güncel

''Daltonlar'' ve ''Casperlar'' için çember daralıyor: Operasyon iki şehre daha yayıldı

Muğla merkezli 7 ilde “Daltonlar” ve “Casperlar” adlı suç örgütlerine yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonda gözaltı sayısı 15 oldu. Operasyon Konya ve Diyarbakır'a da uzandı.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 18:01
''Daltonlar'' ve ''Casperlar'' için çember daralıyor: Operasyon iki şehre daha yayıldı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Konya ve Diyarbakır'da da operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonla 11 olan gözaltı sayısının 15'e yükseldiği ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

OLAY

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve suç unsurları ele geçirilmişti.

