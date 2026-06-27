''Daltonlar''ın adını kullandılar! ''El bombasıyla geleceğiz'' tehdidi ellerinde patladı

1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün tek tek incelendiği soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen örgüt lideri hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı, 81 ilde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların Orhangazi ayağında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, kira anlaşmazlığı nedeniyle "Daltonlar" suç örgütünün adı kullanılarak iki vatandaşa yönelik tehdit iddiasıyla başladı.

Soruşturma devam ederken, müştekilerin yaşadığı ev 15 ve 16 Haziran tarihlerinde peş peşe silahlı saldırıya uğradı. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaklaşık 1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin ilçe dışından gelerek eylemleri gerçekleştirdikten sonra yeniden ilçeden ayrıldıklarını belirledi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Bursa merkezli 3 ilde 7 adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, firari örgüt liderinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Lider hakkında Türkiye'ye getirilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi'ne sevk edilirken, 7 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, silahlı saldırının ardından üzerlerindeki barut artığı bulunan kıyafetleri ile eylemde kullandıkları boş kovanları sakladıkları, yapılan aramalarda ise bu materyallerin konakladıkları ikametin yakınında ele geçirildiği öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de kamu düzenini tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.