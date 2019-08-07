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Damadını öldürdü

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını silahla vurarak öldürdü.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Bostanlı köyünde, T.F. (51) ile damadı Ender F. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.F, damadına önce tüfek, daha sonra tabancayla ateş etti.

Ender F, olay yerinde hayatını kaybetti. T.F, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ender F'nin, bir süre önce T.F'nin kızını kaçırarak evlendiği, bu nedenle ikili arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

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