İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Damat dehşeti! Kayınpederini sokak ortasında katletti
Güncel

Damat dehşeti! Kayınpederini sokak ortasında katletti

İstanbul Esenler'de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini silahla vurarak kaçtı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA30 Mart 2025 Pazar 12:38 - Güncelleme:
Damat dehşeti! Kayınpederini sokak ortasında katletti
ABONE OL

Olay, Çifte Havuzlar Mahallesi'nde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Mahmut U. (50) kayınpederi Mahmut Akkaya'nın (68) evinin önüne geldi. Taraflar arasında arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Akkaya evine doğru ilerledi. Bu sırada Mahmut U. yanında bulunan silahla kayınpederine ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mahmut Akkaya yere yığıldı. Damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliğini tespit edilen saldırganın evine baskın yapıldı. Baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı.

Mahmut U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.