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Damat dehşeti! Kayınvalidesi ve baldızını öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 07:42 - Güncelleme:
Damat dehşeti! Kayınvalidesi ve baldızını öldürdü
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde sinir krizi geçiren Murat Ö'nün, eşi Nezihe Nurçin Ö, kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya'ya bıçakla saldırdığı belirtildi.

Murat Ö'nün baldızı Gülçin Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hastaneye kaldırılan kayınvalide Sevim Kaya'nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Şüphelinin eşi Nezihe Nurçin Ö. ve kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Murat Ö'nün gözaltına alındığı ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Hikmet Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavga anında çığlıkları duyup koştuklarını söyledi.

Engin, Murat Ö'nün elinde bıçak olduğu için müdahale edemediklerini belirterek, "İlk olarak ben çocuk sesi zannettim, o anda köpekler de havladı. Sesler çoğalınca hepimiz koştuk ama olay gerçekleşmişti. Daha sonra komşularımız yaralılara müdahale etti." diye konuştu.

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