Aydın'da Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın damadı Cem Armutlu ile bir iş insanının verdiği ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Seçim kampanyasında kullanılan milyonlarca liranın iş dünyasından toplandığı, geri ödemeler için çöp poşetiyle para gönderildiği ve seçimden sonra tüm sorumluluğun damada bırakıldığı iddiaları tartışmaya neden oldu.

Belediyeden uzaklaştırmasının ardından Başkan Gençay'a evinin önünde kurşun sıkılarak gözdağı verilmesi olayında adı geçen Armutlu, seçim kampanyasında Başkan Hatice Gençay'ın kirli oyunlarını tek tek ifşa etti. Yakın çevresine seçimde tüm sorumluluğun kendisine bırakıldığını anlatan damat Armutlu, seçim kampanyasında kullanılan milyonlarca liranın iş dünyasından toplandığını ve geri ödemeler için çöp poşetiyle para gönderildiğini söyledi. Bu süreçte Elazığlı bir iş insanının secim kampanyası için verdiği alacağının geri kalanını istemesi üzerine kayınpeder Garip Gençay ile damat Cem Armutlu arasında karşılıklı suçlamalar sonrası ağır küfürleşme yaşanırken olay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı.

HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKTI

31 Mart 2024'te göreve seçildikten sonra Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, damadı Cem Armutlu'yu belediyede alım ve ihale işlerinde danışman olarak bazı yetkiler verdiği söz konusu olmuştu. Fakat bir süre sonra Didim'de her taşın altından çıkan damat, Armutlu Didim Belediyesi tarafından 2022 yılında yaptırılan ve 780 milyona mal olan amfi tiyatro "eksen kayması" olduğu iddiasıyla kapısına kilit vurulmasında rol oynamıştı. ANFİ tiyatronun kapanması sonrası projenin yapını üstlenen firma sahibi, yapıda eksen kayması olmadığını, damat Armutlu'nun istediği firmanın ihaleyi alamadığı için bu iddiaların ortaya atıldığını söyledi. Yüklenici firma hatanın kendisinden kaynaklanmadığını, belirterek bilirkişi raporu istedi.

BELEDİYEN UZAKLAŞTIRILDI

Gelen bilirkişi raporunda binanın temelinde kayma olmadığı sadece duvarlarında sıva dökülmeleri olduğu belirtildi. Başkan Gençay, iş takibi yaptığının ayyuka çıkmasının ardından damadının yetkilerini elinden alarak kendisini belediyeden uzaklaştırdı. İddiaya göre damat Armutlu, belediyeyle ilgili işlerini çözmek vaadiyle daha önceden bazı kişilerden paralar aldı. Para verdikleri ileri sürülen kişiler, damadın uzaklaştırılması nedeniyle belediyedeki işleri çözülemedi. Saldırının, Gençay'ın 'iş takibi yaptığı gerekçesiyle' damadı Cem Armutlu'yu belediyeden uzaklaştırmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekmişti.

Didim'de yerel seçimler önce yaşanan finansmanı krizi, CHP'li Belediye Başkanı Hatice Gençay ve ailesine yönelik tartışmaları alevlendirdi. Gençay'ın damadı Cem Armutlu'nun ortaya koyduğu iddialar, seçim sürecine dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yeni Asır'ın haberine göre, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın arası açık olan damadı Cem Armutlu'nun yakın çevresine anlattıklarına göre seçim kampanyasında kullanılan milyonlarca liranın iş dünyasından toplandığı, geri ödemeler için çöp poşetiyle para gönderildiği ve seçimden sonra tüm sorumluluğun damada bırakıldığı iddiaları tartışma yarattı. Cem Armutlu'nun iddiasına göre, 2024 yerel seçimlerinde ilçede yürütülen kampanya için iş dünyasından yaklaşık 19 milyon TL temin edildi. Bu süreci Hatice Gençay adına bizzat yönettiğini söyleyen Armutlu, seçimin kazanılmasının ardından, iş insanlarına olan borçları ödemek üzere yeniden harekete geçtiğinde karşısında beklenmedik bir tabloyla karşılaştı.

ÇÖP POŞETİNDEKİ PARALAR

Hatice Gençay ve eşi Garip Gençay, kendilerine para ulaşmadığını, kimden ne alındığını bilmediklerini belirterek sorumluluğu tamamen reddetti. Armutlu'nun ifadesine göre, seçim sonrası Hatice Gençay tarafından kendisine iki ayrı seferde para ulaştırıldı. İlki, 300 bin TL, ikincisi ise 350 bin TL olmak üzere toplam 650 bin TL'lik bu ödeme, çöp poşeti içinde ve bir aracı vasıtasıyla verildi. Paraların, belediyeye ait bir şirketin hesabından geldiği ve Hatice Gençay tarafından "Bu benim maaşım, al kimden aldıysan öde" şeklinde teslim edildiği iddia edildi. Bu süreçte Cem Armutlu ile birlikte hareket eden bir iş insanı ise, seçimden önce 100 bin dolar verdiğini, ancak sadece 20 bin dolarının geri ödendiğini ve kalan tutarın Hatice Gençay tarafından ödeneceği söylenmesine rağmen bu sözün tutulmadığını belirtti. Didim'e gelen Elazığlı iş insanı, damat Armutlu ile birlikte Belediye Başkanı Gençay'ın eşi Garip Gençay'nın ofisine gitti. Garip Gençay, burada iş insanının alacak talebine sert bir yanıt vererek, paranın kendisine verilmediğini ve sorumluluk kabul etmediğini belirtti.

Tartışmanın büyümesiyle kayınpeder Garip Gençay ile damadı Cem Armutlu arasında hakaretler havada uçuştu. Fizik müdahale yaşanacakken çevredekiler araya girdi ancak tarafların şikayetçi olması üzerine olay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Damat Cem Armutlu'nun polise verdiği ifadeye göre, seçim kampanyası sürecinde Hatice Gençay'ın bilgisi dahilinde yürütülen finansal işlemlerin seçim sonrası kendisine sırt çevrilmesiyle sonuçlandığını söyledi. Armutlu ayrıca seçim sonrasında Hatice Gençay tarafından kendisine gönderilen toplam 650 bin TL'lik iki ayrı ödemenin, çöp poşeti içinde ve bir aracı üzerinden ulaştırıldığını da beyan etti. Armutlu bu paraların belediye iştiraki bir şirket hesabından geldiğinin belirtildiğini

Hatice Gençay'ın ise bu ödemeleri "maaşı" olarak tanımladığını dile getirdi.