İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7396
  • EURO
    50,2612
  • ALTIN
    5936.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Damat katili hakim karşısında

Burdur'un Bucak ilçesinde damadını tüfekle vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Damat katili hakim karşısında
ABONE OL

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Ş, maktul Deniz Top'un (35) babası Şeref Top, annesi Ümmahan Top, eşi Hülya Top ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ali Ş, savunmasında, damanın kızını ve kendisini öldürmekte tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay günü evlerine gelen damadıyla aralarında tartışma çıktığını anlatan sanık, "Damadım elindeki tüfekle kafama vurdu, daha sonra tüfeği elinden aldım ve korkutmak amacıyla tüfeği ateşledim. Daha sonra 112'yi arayıp tüfeği teslim ettim." dedi.

Maktulün babası Şeref Top ise tüfeğin oğluna değil sanık Ali Ş.'ye ait olduğunu, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Hülya Top ise eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını, bu kararı kaldırtmazsa öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Fatih Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta Ali Ş.'nin (63) ile damadı Deniz Top (35) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle Ali Ş, damadını av tüfeğiyle vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Top, müdahaleye rağmen kurtulamamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.