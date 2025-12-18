Damat katili hakim karşısında

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Ş, maktul Deniz Top'un (35) babası Şeref Top, annesi Ümmahan Top, eşi Hülya Top ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ali Ş, savunmasında, damanın kızını ve kendisini öldürmekte tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay günü evlerine gelen damadıyla aralarında tartışma çıktığını anlatan sanık, "Damadım elindeki tüfekle kafama vurdu, daha sonra tüfeği elinden aldım ve korkutmak amacıyla tüfeği ateşledim. Daha sonra 112'yi arayıp tüfeği teslim ettim." dedi.

Maktulün babası Şeref Top ise tüfeğin oğluna değil sanık Ali Ş.'ye ait olduğunu, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Hülya Top ise eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını, bu kararı kaldırtmazsa öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Fatih Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta Ali Ş.'nin (63) ile damadı Deniz Top (35) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle Ali Ş, damadını av tüfeğiyle vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Top, müdahaleye rağmen kurtulamamıştı.