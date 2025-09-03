Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Listeye yeni eklenen ürünler arasında kanatlı eti, sakatat, gıda boyası, yağ oranının düşük olması, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, ilaç etken maddesi gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 78, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 656'ya yükseldi.

Listeye eklenen ürünlerden tereyağında yağ oranının düşük olduğu, pide iç harcı ve kuzu kıymada kanatlı eti, ısıl işlem görmüş dana sucukta ise sakatat (kalp) tespit edildi.