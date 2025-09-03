İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1681
  • EURO
    48,0207
  • ALTIN
    4694.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dana sucuktan ''kalp'' çıktı... Hileli ürünler tek tek ifşalandı
Güncel

Dana sucuktan ''kalp'' çıktı... Hileli ürünler tek tek ifşalandı

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Listeye yeni eklenen ürünlere göre Bursa'da bir işletmede pide iç harcında kanatlı eti, ısıl işlem görmüş dana sucukta ise sakatat (kalp) tespit edildi.

HABER MERKEZİ3 Eylül 2025 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Dana sucuktan ''kalp'' çıktı... Hileli ürünler tek tek ifşalandı
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Listeye yeni eklenen ürünler arasında kanatlı eti, sakatat, gıda boyası, yağ oranının düşük olması, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, ilaç etken maddesi gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 78, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 656'ya yükseldi.

Listeye eklenen ürünlerden tereyağında yağ oranının düşük olduğu, pide iç harcı ve kuzu kıymada kanatlı eti, ısıl işlem görmüş dana sucukta ise sakatat (kalp) tespit edildi.

LİSTENİN TAMAMINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.