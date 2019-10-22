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Dangal filmi konusu ne? Dangal filmi oyuncuları kimler?

Dangal filmi konusu ne? Dangal filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Trt1 ekranlarında izleyici ile bulaşacak olan Dangal filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Hint filmlerinin önde gelen isimlerinin başında gelden Aamir Khan'nın başrolünde yer aldığı Dangal bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkacak. Dangal, 2016 yapımı spor-dram türünde bir biyografik Hindistan filmidir. Dangal filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Hint filmlerinin önde gelen isimlerinin başında gelden Aamir Khan'nın başrolünde yer aldığı Dangal bu akşam akşam saat 20:00'da Trt1 ekranlarında izleyici ile bulaşacak. Dangal filmi konusu ne? Dangal filmi oyuncuları kimler?  gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.  Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırıyor. Dangal filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 

 
DANGAL FİLMİ KONUSU NE? 
Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları’nda altın madalya kazanarak güreşte altın madalya kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.
 

 
DANGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? 
Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan
 
Mahavir Singh Phogat’ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar
 
Mahavir Singh Phogat’ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh
 
Genç Geeta olarak Zaira Wasim
 
Mahavir Singh Phogat’ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra
 
Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar
 
Rohit Shankarwar
 
Vivan Bhatena
 
Aparshakti Khurrana
 
2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile
 
Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni

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