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  • Fransa vatandaşı PKK'lı terörist MİT operasyonuyla yakalandı
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Fransa vatandaşı PKK'lı terörist MİT operasyonuyla yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ı ortak operasyonla yakalayıp sınır dışı etti.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 13:29 - Güncelleme:
Fransa vatandaşı PKK'lı terörist MİT operasyonuyla yakalandı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Korkmaz, Fransa'da terör örgütü PKK/KCK adına para toplama, örgüte adam kazandırma, insan ve malzeme aktarımı şeklinde illegal faaliyetler yürütüyordu.

MİT tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğu tespit edilen Korkmaz, MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla yakalandı.

Terör örgütünün sözde Fransa yapılanmasında yer alan Korkmaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

  • Denis Daniel Korkmaz
  • Fransa vatandaşı

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