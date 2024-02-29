Danıştay Başkanı Yiğit'in vefat eden ablası Müzeyyen Erez dualarla toprağa verildi

Rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Erez için Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Danıştay Başkanı Yiğit ve aile yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Danıştay Genel Sekreteri Levent Barış Tüfenkci, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Danıştay daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar, Danıştay Başkanı Yiğit ve aileye taziyelerini iletti.

Eşinin cenaze namazını kıldıran emekli imam Özcan Erez, 48 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "O eşi bana verdiği için Cenabıallah'a şükrettim, teşekkür ettim. Bir de bütün sevgilerini aldığım dostlarım vardı. Onlar sizlersiniz. O sevgiyi her zaman aldım. İyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Sizin gibi dostlarım için de Allah'a her zaman teşekkür ettim." dedi.

Cenaze, Ferahlı Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köydeki aile kabristanına defnedildi.