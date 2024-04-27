Danıştay, FETÖ iltisaklı 40 hakim ve savcı için harekete geçti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına ağır darbe vurulmuş, örgütle irtibat ve iltisakı tespit edilen yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kurulunca başlatılan idari soruşturmalar sonucu meslekten ihraç edilmişti. FETÖ ile irtibat ve iltisakları ankesör aramaları, HTS kayıtları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ve tanık beyanlarıyla tespit edilen ve HSK Genel Kurulunca ihraç edilen yargı mensupları, göreve iade edilmek için Danıştay'a başvurmuş, yapılan incelemelerin ardından 450'ye yakın ismin hem göreve iade edilmesine hem de bu isimlere tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Danıştay iptal kararının gerekçesinde ise Hakimler ve Savcılar Kurulunca yürütülen soruşturmalar neticesinde meslekten ihraç edilen isimler hakkında sunulan belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığına dikkat çekilmişti.

FARKLI SUÇLARDAN AÇIĞA ALINDI

Danıştay 5. Dairesi'nin kararı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilmiş, Kurul, önce göreve iade kararlarını uygulamış daha sonra da söz konusu iade kararlarına itiraz etmişti. Bunun üzerine dosyalar Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşınmıştı. Ancak söz konusu itirazların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından uzun süre gündeme alınmadığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu haber sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçerek göreve iade edilen yargı mensupları hakkında inceleme başlatmıştı. Göreve iade edilen 450'ye yakın isimden bazıları emekli olurken bazıları da farklı suçlardan açığa alınmıştı.

İADE KARARI BOZULACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla kürsüye dönen 387 hakim ve savcıyla ilgili yeri bir gelişmesi yaşandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hakkında göreve iade kararı verilen 387 isimden 85'inin dosyasını gündemine aldı. Yapılan incelemelerin ardından göreve iade edilen 40 kişinin FETÖ ile iltisakları tespit edildi. İdari Dava Daireler Kurulu Danıştay 5. Dairesi'nin 40 kişi hakkında verdiği göreve iade kararının bozulmasını talep etti.

YENİDEN İHRAÇLARI GÜNDEME GELİYOR

İDDK'nın bu kararı sonrası dosyalar yeniden Danıştay 5. Dairesi'ne gelecek. Daire bu kez İDDK'nın bozma talebini görüşerek karara bağlayacak. Daha sonra Danıştay 5. Dairesi'nin kararı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay 5. Dairesi'nin kararı doğrultusunda kürsüye dönen yargı mensuplarını yeniden ihraçları için Genel Kurul'da görüşme yapacak.