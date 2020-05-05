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Danıştayda başkanlık seçiminden sonuç çıkmadı, seçime yarın devam edilecek

Zerrin Güngör'ün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Danıştay Başkanlığı için yapılan seçimin ilk gününden sonuç çıkmadı, seçime yarın devam edilecek.

AA05 Mayıs 2020 Salı 15:58 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 16:00
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Zerrin Güngör'ün yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olması nedeniyle Danıştay Başkanlığı için Danıştay Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan seçimin 3 turundan da sonuç çıkmadı. Seçime yarın devam edilecek.

Danıştay Başkanı seçilebilmek için 65 üyenin oyunun alınması gerekiyor. Son turda Zeki Yiğit 53, Fethi Aslan 48 oyda kaldı.

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