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Danıştay'dan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bilgi talebi üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin mülakatlarda, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir karara rastlanmadığını bildirdi.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 15:08 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:09
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Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştaya yazı göndererek, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin Danıştay kararı bulunup bulunmadığını sordu.

Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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