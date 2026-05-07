17/25 Aralık emniyet-yargı darbesi döneminde FETÖ kumpasları sebebiyle cezaevine atılan sanıkların jet tahliyesi için yine FETÖ'cü hakimler tarafından kurulan kumpas son anda bozulmuştu. Bu süreçte FETÖ'den hüküm giyip hapse de giren, kamikaze hâkim Metin Özçelik hakkında Danıştay 5. Dairesi'nden şoke eden bir karar çıktı. Danıştay beşinci dairesi, FETÖ'cü Özçelik hakkındaki ihraç kararını iptal etti. Göreve iadesinin yolunu açma yönünde bir adım attı.

MİT VE EMNİYET GÖZ AÇTIRMIYOR

FETÖ ile mücadele bir an olsun gevşemeye yer verilmiyor. Bukalemun terör örgütü FETÖ, her renkte her kılıkta devlet kadrolarına sızmaya, operasyonlarını örtülü şekilde sürdürmeye çalışıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet örgütün yeniden yapılanma çabalarına sık sık yaptığı operasyonlarla darbe vuruyor.

"KAMİKAZE HAKİM" OLARAK BİLİNİYOR

FETÖ'cülere yönelik operasyonlar devam ederken süreçte çok dikkati çeken bir gelişme oldu. FETÖ'nün 17/25 Aralık polis-yargı kumpası döneminde Türkiye gündemine gelen ve "kamikaze hakim" olarak bilinen Metin Özçelik hakkındaki meslekten ihraç kararı bozuldu.

FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlarından 10 yıl hüküm giyen Metin Özçelik'in cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı başvuru sonrası meslekten ihracına ilişkin karar, Danıştay 5. Dairesi tarafından iptal edildi.

FETÖ'CÜLERİ TEK TEK TAHLİYE ETMEYE KALKIŞTI

Eski FETÖ'cü hakim Özçelik, o dönem, 2014 ve 2015 yıllarında, "casusluk", "yasa dışı dinleme", "17/25 aralık kumpası", "selam tevhid kumpası" ve "tahşiye kumpası" gibi çok sayıda soruşturmada tutuklu bulunan FETÖ'cü emniyetçiler ve medya yöneticilerini korsan bir kararla cezaevinden çıkarmaya çalışmıştı. Yetkisi olmamasına rağmen talepleri değerlendirmeye alarak sulh ceza hâkimlerinin reddi için işlem başlatan Özçelik, tahliye dosyalarını İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndererek tutuklu sanıkların serbest bırakılmasının önünü açmaya çalışmıştı. Aynı süreçte 32. Asliye Ceza Hâkimi FETÖ'cü Mustafa Başer de tahliye kararı vermiş ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararları "yok hükmünde" saymıştı.

HSK DEVEREYE GİRDİ

Danıştay'ın kararında Özçelik'in yetkisi olmadığı halde yaptığı tahliye girişim eylemi yanılma ihtimalinde değerlendirildi. Özçelik hakkında verilen göreve iade kararını hakimler ve savcılar kurulu ise uygulamadı. Karara, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından itiraz edilirken, daha önce de aynı Danıştay Dairesi FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine ve tazminat ödenmesine kararı vermişti. HSK, Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği iptal kararı sonrasında Özçelik'i göreve iade etmedi. HSK'nın karara itiraz edeceği öğrenildi.