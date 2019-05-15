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Eski Manisa Tugay Komutanı'na FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski Manisa Merkez Tugay Komutan vekili albay Murat Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski Manisa merkez tugay komutan vekili albay Murat Yılmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanık eski Albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş ise müebbet hapis cezası aldı.

Mahkeme, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk'a 7 yıl 6 ay, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Eski astsubaylar Tarık Demirtaş ile Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat ise beraat etti.

- İDDİANAMEDEN

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez tugay komutan vekili albay Murat Yılmaz, eski albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı, eski astsubaylar Tarık Demirtaş ile Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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