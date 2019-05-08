Darbe kararı 2013’te alınmış

FETÖ’nün, 15 Temmuz 2016 yılında yaptığı hain kalkışmanın ardından hazırlanan iddianameler ve raporlar ihanetin önceden yapılmış planlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın FETÖ/PDY Askeri Mahrem Yapılanması’na ilişkin raporunda, hain terör örgütünün darbe planına 2013 yılında karar verdiği yer aldı. 308 sayfadan oluşan raporda “Aralık 2013 tarihinden itibaren tüm devlet kurumlarında başlatılan örgüt üyelerinin tespit edilmesine yönelik soruşturmaların, TSK içerisinde de başlatılacağını anlamıştır. FETÖ/PDY devlet içerisinde 40 yıldır elde ettiği kazanımları kaybetme riskini göze alamamış ve bir an önce darbe yapılması için TSK’da yuvalanmış terör örgütü mensuplarını yüreklendirmiştir” tespiti yapıldı.

ÜÇ YIL ÖNCE BAŞLADILAR

2013 yılında Türkiye gündemini sarsan iki önemli kalkışma yaşandı. Cumhuriyet Savcılıkları tarafından hazırlanan iddianamelerdeki ifadeyle ilki 28 Mayıs 2013’te başlayan ve 15 Haziran’da sona eren Gezi kalkışmasıydı. Gezi olaylarında FETÖ’nün etkisi soruşturmaları sonrasında hazırlanan iddianamelerde de yer aldı. İkinci olay ise 17/25 Aralık yargı darbesi girişimi oldu. Sivil güçlerle hükümete yönelik bir darbe gerçekleştirilemeyince, yargıdaki FETÖ uzantıları devreye sokularak hükümete karşı bir operasyona girişilmişti. Bu girişim de başarısız olunca, üçüncü seçenek olan TSK içindeki FETÖ uzantıları devreye sokulmak istendi.

TASFİYE KAÇINILMAZ OLDU

Raporda, 26 Şubat 2016’da ve sonrasında yapılan MGK toplantılarında FETÖ/PDY’nin “Devlet içerisindeki legal görünüm altında illegal faaliyetler yürüten” yapısına dikkat çekilerek “Açılan soruşturma, kovuşturma ve davalar, Milli Güvenlik Kurulunun kararları, 2016’da icra edilecek YAŞ, toplantısında alınması planlanan kararlar gibi nedenlerle, FETÖ/PDY kendisine karşı bir tasfiyenin kaçınılmaz olduğunu anladığından dolayı menfur darbe girişimine kalkışmıştır” değerlendirmesi yapıldı.