01 Mayıs 2020 Cuma 08:50 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 08:50

CHP'li Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetini darbe ile tehdit etmesine tepkiler dinmemişken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Halk Tv'de benzer ifadeler kullanması bardağı taşıran son damla oldu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK'TAN TEPKİ



Toplumun bir çok kesiminde nefret uyandıran açıklamalara en güzel cevaplardan biri de #BizBurdayız etiketiyle AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan geldi. Şenocak demokrasiyi hazmedemeyen vesayetçi CHP zihniyetine tarihi bir hatırlatmada bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"“SEÇİMLE OLMAZSA BİR ŞEKİLDE”



Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor.

Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Biz her alanda virüsün etkileri ile mücadele etmeye çalışırken her gün başka bir CHP sözcüsü çıkıp meşru iktidarı gayri meşru yöntemlerle sözümona tehdide yelteniyor. Bu milletin gayri meşru yollara sapanları nasıl tepelediğini hala idrak edememişler. #BizBurdayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:

"Siz seçilmiş millet iradesine saygı duymayı öğrenene kadar sizinle mücadelemiz devam edecek. Provokasyonlarınıza kapılmadan, demokratik zeminde, bıkmadan, usanmadan, siz bu ülkenin babanızın malı olmadığını anlayana kadar sabırla mücadele edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor. Demokrasiyi gaspetme örgütü, Yassıada rejimi ile anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır. Yassıada zihniyeti demokrasiyi felç etmek istediği zaman işe rejim tartışması açarak başlar."

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy:

"Siyasal aktör olmakla terörist militanlık arasında sürekli gerilim hattında olan, burnu kafdağında, milletten kopuk, marjinal mahallenin üretilmiş yüzü seçimle veya “başka bir şekilde” derken neyi kastettiğini derhal açıklamalı ve milletten özür dilemelidir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in vesayet özlemini çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz’da askeri kandırıp darbe yapmaya kalkışan zihniyet ile şimdi de devlet memurlarını korkutmaya çalışıp iş yaptırmamaya çalışan zihniyet aynı aklın ürünü. 15 Temmuz’da aziz milletimiz bu gibi tehditlere pabuç bırakmadı, bundan sonra bırakmaz. Ayrıca şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları da yok! Eski Türkiye yok! Bunu bilesiniz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Demokrat bir siyasetçinin görevi milli iradeyi korumak, siyaset kurumunu her türlü vesayetçi ve darbeci mihraka karşı savunmaktır. Aksini yapan kendi varlık sebebini inkar etmiş olur. Demokrasilerde seçim dışında “başka şekillerde” iktidar değişmez!"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca:

"'Seçimle olmazsa bir şekilde' diyen Ahlaksız Canan. O namussuzluğa katlanan itler’e 15 Temmuzda gereken yapıldı. Sen ve efendilerin tekrar niyetliyseniz ; gerekeni sana da efendilerine de yapacağız."

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş:

"Videoyu gözlerinizi kapatarak dinlerseniz CHP Grup Başkanvekili değil de; bir cunta lideri konuşuyor sanırsınız. 'Sonunuz geldi' diyor. Tehdit ediyor. Bürokratlara gözdağı veriyor. Sizden korkan sizin gibi olsun! Bu millet sizin karanlık zihniyetinize hiçbir zaman fırsat vermez."

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat:

"Bunlar lafta demokrasi havarileri. PKK'lıya, DHKP-C'liye, FETÖ'cüye gelince demokrasi, özgürlük; halkın seçtiği, 25 milyondan fazla oy alan bir sisteme ve onun Cumhurbaşkanına sandık dışında "bir şekilde değişmeli" diyerek vesayet odaklarına mesaj göndermek... 15 Temmuz ders olmamış."

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya:

"Burunlarının dibindeki 15 Temmuz halk destanını göremeyenler, 27 Mayıs'a özenme hastalığına tutulmuş. CHP'deki bu darbe hastalığı virüsten beter. Tedavisi hiç yok."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık:

"CHP'den art arda yükselen darbe imâları ne anlama geliyor? Tamam sandıktan umudunuz yok biliyoruz. Ancak eğer sahiden bir darbe teşebbüsüne daha bel bağlayan alçak varsa şunu söylemek istiyorum: Böyle birşeye kalkışırsanız, milletin #15Temmuz'taki cevabı devede kulak kalır."

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan:

"CHP'li Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için “Saray Rejimi” ifadesini kullanmış ve hadsizce konuşmuş. Devlet memurlarını da tehdit etmiş. En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu! Kendini darı ambarında sanan aç tavuklar ile CHP yöneticileri başa baş yarışır."

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora:

"CHP demokratik siyaset zeminini kaybediyor. Sebebi; uzun süren muhalefeti, liderimize karşı haseti, liderini değiştirmek için kullandıkları kaseti, HDP’ye ram olan esareti, olayları çarpıtmadaki marifeti, darbelerin arkasındaki mahremiyeti. Hülasa CHP #DemokrasiyiFelçEtmeÖrgütü"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök:

"Ülkemizde başarı ile yapılan her türlü hizmeti baltalamayı alışkanlık haline getiren zihniyet, şimdi de salgın sürecinin başarılı çalışmalarını gölgelemeye çalışıyor. Demokrasi dışı söylemler Ülkemize yapılmış en büyük kötülüktür. Bu millet size fırsat vermez."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın:

"Yokuşlar kaybolur çıkarız düze

Kavuşuruz sonu gelmez gündüze

Sapan taşlarının yanında füze

Başka alemlerle farkımız bizim

#BizBurdayız"

KAFTANCIOĞLU: "BİR ERKEN SEÇİMLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE..."



Canan Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, "İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" iddiasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL DE DARBE İMALI SÖZLER SÖYLEMİŞTİ



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız."