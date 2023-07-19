İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9299
  • EURO
    30,2367
  • ALTIN
    1710.53
  • BIST100
    6473.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Darbe toplantısından CHP'nin haberi yokmuş! Kılıçdaroğlu o isimlerin istifasını isteyecek
Güncel

Darbe toplantısından CHP'nin haberi yokmuş! Kılıçdaroğlu o isimlerin istifasını isteyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği ve CHP meclis üyelerinin de katıldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı sonrası CHP'de etekler tutuştu. Sızdırılan toplantı sonrası Kılıçdaroğlu CHP MYK'sını olağanüstü topladı. Toplantıda, söz konusu görüşmeye dahil olan isimlerin katılmadığı ve kişilerin istifaları istenecek. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Darbe toplantısından CHP'nin haberi yokmuş! Kılıçdaroğlu o isimlerin istifasını isteyecek
ABONE OL

Seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemiyle sarsılan parti, bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sızdırılan toplantısıyla çalkalandı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmesi tarafında olduğu bilinen İmamoğlu, CHP'li meclis üyelerinin de aralarında olduğu bir grup ile toplantı düzenledi.

TOPLANTI SIZDIRILDI

Kılıçdaroğlu'nu devirme görüşmesi olarak nitelendirilen toplantı sızdırıldı. Toplantının ifşa olması sonrasında İmamoğlu, "Sızdıranı araştıracağız." açıklamasında bulundu.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Söz konusu toplantı siyasi gündeme bomba gibi düşerken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

MYK toplantısının hangi gündemle bir araya geleceği belirtilmedi ancak, ana konunun sızdırılan toplantı olduğu konuşuluyor.

İSTİFALARI İSTENECEK

Bir diğer yandan sosyal medyada konuya dair yorum yapan siyasi isimler ve gazeteciler, MYK toplantısında sızdırılan görüşmede bulunan MYK üyelerinden bazı isimlerin istifasının isteyeceği iddia ediliyor.

2 İSİM MYK'YA KATILMADI

Öte yandan İmamoğlu'nun yönettiği toplantıya katılan iki ismin CHP'de olağanüstü toplanan MYK'ya katılmadığı öğrenildi.

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: HABERİMİZ YOKTU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li kurmaylarla gerçekleştirdiği toplantıyı doğru bulmadıklarını ve bu toplantının partiden habersiz gerçekleştirildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyeceğine işaret eden CHP Sözcüsü Öztrak, "Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de 'genel merkezin haberi var mıydı' şeklinde bir soru vardı. Hayır, haberimiz yoktu" diye konuştu.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ KÖKSAL SORUYU GEÇİŞTİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekilleri arasında yapılan Zoom toplantısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan CHP Grup Başkanvekili Köksal, "Parti içi meselelerin medya önünde konuşulması ve tartışılmasını doğru bulmuyorum. Parti Sözcümüzün gerekli açıklamaları olacaktır." cevabını verdi.


  • spor
  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  • CHP meclis üyeleri
  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • CHP MYK
  • toplantı
  • sızdırma
  • etekler tutuştu
  • olağanüstü toplantı
  • seo uyumlu etiketler
  • devirme toplantısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.