FETÖ'cü Kaya, 2014'te darbeci generallerin dosyalarını sümen altı etmiş

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

İsimsiz ihbar mektuplarıyla FETÖ karşıtı subaylar hakkında soruşturmalar açarak terfi etmelerini önleyen, örgüt mensubu askerler aleyhindeki dosyaları ise sümen altı eden eski hakim binbaşı Kurtuluş Kaya, firar eden darbeciler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgilere göre Kaya, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Yardımcı Askeri Savcılığında görev yapıyordu.

Mesleğe 1996'da başlayan Kaya, 2000'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra askeri hakim olarak görevine devam etti.

Hakim sınıfında olması nedeniyle FETÖ'nün önem verdiği mensuplarından olan Kaya, binbaşı olmasına rağmen darbecilerin sözde atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı Adli Müşaviri olarak yer aldı. Temayüllere göre bu göreve ancak albaylar atanabiliyordu.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına atandıktan sonra da örgütün talimatıyla hareket eden Kaya, FETÖ karşıtı askeri personeli hedef haline getirecek soruşturmalara imza attı.

Genelkurmay Başkanlığına 2010'da sahte isimle gönderilen bir mektup ve CD'de bin 426 subay ve astsubayın illegal bir yapılanmaya gittiği iddiası yer aldı.

Soruşturma savcısı olarak atanan Kaya, CD'ye ilişkin bilirkişi raporlarını beklemeden söz konusu askerler hakkında soruşturma başlattı.

Bin 426 askerin dosyasını 5 yıl boyunca açık tutan Kaya, askerlere adeta "sakıncalı" muamelesi yaptı.

Kaya, mektupta tespit edilen parmak izinin kime ait olduğunun ortaya çıkarılması taleplerini yerine getirmeyerek ihbarı yapan FETÖ'cü A.Yılmaz'ı korudu.