FETÖ'cü Kaya, 2014'te darbeci generallerin dosyalarını sümen altı etmiş

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Darbeci generallerin dosyalarını sümen altı eden firari FETÖ'cü: Kurtuluş Kaya

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişiminde aktif rol oynayan, sivillerin şehit düşmesine ya da yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca kaçtı. Eski hakim Kaya da firar eden darbeciler arasında yer alıyor.

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı. 

İsimsiz ihbar mektuplarıyla FETÖ karşıtı subaylar hakkında soruşturmalar açarak terfi etmelerini önleyen, örgüt mensubu askerler aleyhindeki dosyaları ise sümen altı eden eski hakim binbaşı Kurtuluş Kaya, firar eden darbeciler arasında yer alıyor.
 
AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgilere göre Kaya, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Yardımcı Askeri Savcılığında görev yapıyordu.
 
Mesleğe 1996'da başlayan Kaya, 2000'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra askeri hakim olarak görevine devam etti.
 
Hakim sınıfında olması nedeniyle FETÖ'nün önem verdiği mensuplarından olan Kaya, binbaşı olmasına rağmen darbecilerin sözde atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı Adli Müşaviri olarak yer aldı. Temayüllere göre bu göreve ancak albaylar atanabiliyordu.
 
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına atandıktan sonra da örgütün talimatıyla hareket eden Kaya, FETÖ karşıtı askeri personeli hedef haline getirecek soruşturmalara imza attı.
 
Genelkurmay Başkanlığına 2010'da sahte isimle gönderilen bir mektup ve CD'de bin 426 subay ve astsubayın illegal bir yapılanmaya gittiği iddiası yer aldı.
 
Soruşturma savcısı olarak atanan Kaya, CD'ye ilişkin bilirkişi raporlarını beklemeden söz konusu askerler hakkında soruşturma başlattı.
 
Bin 426 askerin dosyasını 5 yıl boyunca açık tutan Kaya, askerlere adeta "sakıncalı" muamelesi yaptı.
 
Kaya, mektupta tespit edilen parmak izinin kime ait olduğunun ortaya çıkarılması taleplerini yerine getirmeyerek ihbarı yapan FETÖ'cü A.Yılmaz'ı korudu.
 
 
DARBECİ GENARELLERİ KORUDU
 
Darbeci Kaya, asılsız ihbar ve sahte delillerle açtığı soruşturmalarla birçok kişinin terfi etmesinin önünü kesti, FETÖ'cü isimleri korudu.
 
BİMER üzerinde ilgili kurumlara, 2014'te FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 6 general hakkında ihbar yapıldı.
 
Eski tuğgeneraller Hidayet Arı, Şener Topuç, Murat Aygün, Mehmet Nuri Başol, Eyyüp Gürler ve Fatih Celalettin Sağır'ın FETÖ mensubu oldukları, bu isimlerin de arasında bulunduğu örgüt üyesi askerlerin Mısır'dakine benzer bir darbe yapabileceklerine dikkat çekiliyordu.
 
Bu ihbarı yapan kişi, bir dönem örgütle bağlantısı olan ve söz konusu isimleri de yakından tanıyan eski bir askerdi.
 
İhbara ilişkin soruşturmayı yürütmesi için görevlendirilen Kaya, somut bilgilere rağmen kısa sürede generaller hakkında takipsizlik kararı verdi.
 
Kaya'nın dosyalarını bu şekilde sümen altı ettiği generallerin hepsi 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları için meslekten ihraç edildi.
 
Bunlardan bazı isimler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
 
15 TEMMUZ'DA BOŞ DURMADI
 
Kaya, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da mesai saati olmamasına rağmen diğer darbecilerle Genelkurmay Başkanlığı karargahına geldi.
 
Zira günler öncesinden hazırlanan sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görev yapacak hakim ve savcılara ihanet girişiminin başlamasıyla haber verilecekti.
 
Darbe girişiminin saatinin öne alınmasıyla karargahtaki darbe faaliyetlerine hız veren Kaya'nın eylemleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.
 
Sabah saatlerine kadar diğer darbecilerle hareket eden Kaya, başarısız olduklarını anlayınca eski hakim yarbay Ali Müjdat Eski ile Güney Nizamiyeden Genelkurmay Başkanlığı karargahından kaçtı.
 
Daha sonra darbenin komuta merkezi Akıncı Üssü'ne geçen Kaya, askeri hakim kimliğini kullanarak buradaki darbecileri derdest edeceği izlenimi verdi.
 
Kaya'nın Akıncı Üssü'ndeki delilleri karartmak ve darbecilerin kaçmasını sağlamak istediğinin anlaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri devreye girdi.
 
Bunun üzerine deşifre olacağını anlayan Kaya, Akıncı Üssü'nden ayrıldıktan iki gün sonra sırra kadem bastı.
 
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üye olmak" suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Kaya, 2 Eylül 2016'da ordudan ihraç edildi.

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