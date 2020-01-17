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Yunan Bakanın darbeci Hafter'e verdiği kitapçık dikkat çekti!

Hafter, 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı öncesinde görüşmeler yapmak üzere gizlice Yunanistan'a geldi. Yunan Bakan Dendias ile görüşen darbeci Hafter'e verilen kitap ise görüşmede en dikkat çeken detay oldu.

Star.com.tr17.01.2020  14:25 - Güncelleme: 17.01.2020  14:25

Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, gece saatlerinde Atina'ya geldi. Yunan basınında, Hafter'in Atina ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Darbeci Hafter, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Yunan Bakan Dendias, darbeci Hafter'i Bakanlık önünde bizzat karşıladı. 

Dendias'in görüşmede Yunan askerlerine ait fotoğrafların bulunduğu kitapçığı Hafter'e hediye etmesi ise dikkat çekti.

Hafter'in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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