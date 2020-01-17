Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, gece saatlerinde Atina'ya geldi. Yunan basınında, Hafter'in Atina ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu ifade edildi.
Darbeci Hafter, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Yunan Bakan Dendias, darbeci Hafter'i Bakanlık önünde bizzat karşıladı.
Dendias'in görüşmede Yunan askerlerine ait fotoğrafların bulunduğu kitapçığı Hafter'e hediye etmesi ise dikkat çekti.
Hafter'in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.