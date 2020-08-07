Darbeci hainden skandal sözler! Katile 'şehit' deyip tehdit etti

07 Ağustos 2020 Cuma 08:16 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 08:16

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda kurmay albay rütbesinde bulunan Fatih Yarımbaş, mahkemedeki savunmasında çirkin bir üslupla tehditler savurdu. Ömer Halisdemir’in etkisiz hale getirdiği Semih Terzi’ye “şehit” diyen Yarımbaş, “Hesap sormak boynumun borcu olsun” dedi.

FETÖ’nün darbe girişimini yönettiği Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin savunmalar alınmaya devam ediliyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen davanın salı ve çarşamba günkü duruşmalarında, o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) kurmay albay rütbesinde görev yapan Fatih Yarımbaş, esasa ilişkin savunma yaptı.

GÖREV BİLİNCİYLE YAPMIŞ

Darbe girişimi sırasında, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı derdest etmeye çalışan ekibin başında yer alan Yarımbaş, savunmasında skandal sözler sarf etti. Komuta kademesini hedef alan Yarımbaş, darbeye direnen vatandaşlara hakaret etti, öldürülen darbecileri savundu ve tehditler savurdu. 15 Temmuz’da yaptıklarını görev bilinciyle yerine getirdiğini ve amiri olmayan kimseden emir almadığını ileri süren Yarımbaş, Aksakallı’yı derdest etmeye çalıştığı yönündeki suçlamaları da inkar etti.

DARBEYE DİRENEN HALKI HEDEF ALDI

Darbeci Yarımbaş, darbeye direnen vatandaşları hedef aldı ve vatandaşların sokağa dökülmesini “provokasyon” olarak nitelendirdi. Halkın ve askerin karşı karşıya getirilmek istendiği senaryosunu yazan Yarımbaş, “O gecenin bilinmezliği ortamında halkımızın meydanlarda toplanmasını, demokrasi adına gösteri yapmasını gayet doğal karşılarım, garip olan sistemli bir şekilde halkın askerin üzerine itilmesidir” iddiasında bulundu.

Semih Terzi

DARBECİ TERZİ’Yİ “ŞEHİT” YAPTI

Sanık Yarımbaş, kendisi gibi darbeci olanları “vatan aşığı” ve “vatanın sadık evlatları” olarak tanımlaması da dikkat çekti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yarımbaş, skandal savunmasında, darbe girişimi sırasında ÖKK’yı ele geçirmeye çalışan ancak şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülerek etkisiz hale getirilen Semih Terzi’yi de “şehit” yaptı. Ayrıca sanık Yarımbaş, Terzi’nin yanı sıra o gece öldürülen diğer darbeciler Mehmet Akkurt, Ercan Şen, Gökmen Ata ve Nedim Şahin’den de “şehit” diye bahsetti. Yarımbaş’ın 15 Temmuz şehitleri Ömer Halisdemir ve Bülent Aydın’ın isimlerini de sayması dikkat çekerken, “Hakkın katında gerçekten şehit olarak kaydedilen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve gerçek gazilerimizi saygıyla selamlıyorum” ifadesini kullandı.

CUNTACI GENERALE ÖVGÜLER

Sanık Yarımbaş, “şehit” dediği darbeci general Semih Terzi’ye adeta övgüler dizdi ve ardından tehditler savurdu. Yarımbaş’ın o skandal sözleri şöyle: “Nasıl unutabilirim sizi sayın komutanım, Semih Terzi paşam... Unutabilir miyim size bulaşan çukur ruhları? Unutabilir miyim kendi pisliklerini kapatmak için sana silah sıktıran katranlaşmış simaları. O simaları ortaya çıkarmak ve hesap sormak boynumun borcu olsun, yapamazsam bu can da bu bedende durmasın.”