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Darbeci hainlerin silahlı 'delil karartma' çabası güvenlik kameralarına böyle yansıdı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, başarısız olduklarını anlayınca karargahın tayin daire başkanlığı katındaki bir odaya girip delilleri karartma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın dosyasına giren görüntülerde, darbecilerin arkalarında iz bırakmama girişimi yer aldı.
 
AA muhabirinin ulaştığı görüntülere ilişkin bilirkişi raporuna göre eski Personel Plan ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü plan subayı Ümit Yolcu, darbe girişiminin ilk saatlerinde sivil kıyafetleriyle Jandarma Genel Komutanlığı karargahına giriş yaptı.
 
Bir süre sonra darbeciler tarafından kilidi kırılarak yağmalanan karargahın cephaneliğinden silah ve mühimmat alan Yolcu, ardından üsteğmen Mutlu Kıratlı ile Harekat Merkezine gitti.
 
Gece boyunca darbe faaliyetlerinde bulunan Yolcu, ihanet girişiminin başarısız olduğunu anlayınca bir grup darbeciyle karargahın tayin daire başkanlığının bulunduğu kata çıktı.
 
KİLİTLİ KAPIYI TEKMEYLE AÇAMAYINCA SİLAHINA SARILMIŞ
 
Eski yüzbaşı İsmail Yapıcı, eski üsteğmenler Hamza Toprak ve Cenk Burak Canberg ile bu kattaki bir odanın önüne gelen Yolcu, darbecilerden birinin yardımıyla kapıyı omuz atarak açmaya çalıştı.
 
Başarılı olamayınca bu kez kapıyı tekmelemeye başlayan Yolcu, sonuç alamayınca belindeki tabancasına sarıldı.
 
Bu sırada yanındaki darbecilerden bulundukları yerden uzaklaşmasını isteyen Yolcu, 16 Temmuz saat 06.31'i gösterdiğinde odanın kapısına defalarca ateş etti.
 
Yerdeki boş kovanları topladıktan sonra kapıyı bir kez daha zorlayan Yolcu, kapının açılmayacağını anlayınca yanındaki darbecilerle tayin daire başkanlığı katından ayrıldı.
 
ODALARIN KAPILARINI KIRIP DELİLLERİ İMHA ETTİLER
 
Darbenin bastırıldığı saatlerde darbecilerin, karargahın birçok kritik odasının kapısını kırarak delil niteliğindeki belgeleri imha ettikleri dava süresince ortaya çıkmıştı.
 
Jandarma Genel Komutanlığı davasının tutuklu sanıklarından Yolcu hakkında 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. 

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