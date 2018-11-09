'Darbeciler bize helikopterlerden ateş açtı'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada darbe girişimi sırasında karargahtaki darbecilere karşı polis ekipleriyle hareket eden Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibinin başında bulunan Albay Özcan Mete Özcan, müşteki olarak dinlendi.

Olay tarihinde Orgeneral Arif Çetin'in emriyle darbecilere karşı mücadele etmek için Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini belirten Özcan, itfaiye aracıyla kapatılan nizamiyelerde ayrıca silahlı askerlerin konuşlandırıldığını söyledi.

Buradaki askerleri silahlarından arındırdıktan sonra uçuşların kontrol edildiği kuleye müdahalede bulunduklarını anlatan Özcan, bu esnada darbecilerin kontrolündeki helikopterlerden kendilerine ateş açıldığını kaydetti.

Kulede kontrolü sağladıktan sonra Orgeneral Çetin'in emriyle Jandarma Genel Komutanlığı karargahına iki JÖH timiyle gittiğini ifade eden Özcan, polis özel harekat ile darbecileri teslim almak için operasyon yaptıklarını söyledi.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Özcan, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

"Davayı sulandırmayın"

Müşteki Özcan, beyanının alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının sorularına cevap verdi.

Çapraz sorgu sırasında bazı sanıkların müştekiye davanın esası dışında sorular yöneltmesi üzerine Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, "Davayı sulandırmayın, müştekiye kendinize ilişkin sorular sorun. Müştekinin size yönelik anlattıklarına ilişkin soru yöneltin." diyerek uyarıda bulundu.