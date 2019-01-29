Darbeciler yaralı vatandaşı tekmelemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Tanık sıfatıyla ifade veren Oktay Büyükgüllü, olay tarihinde tümen karargah bölüğünde nöbetçi uzman çavuş olduğunu, akşam saatlerinde televizyondan darbe girişimi olduğuna dair haberleri gördüğünü dile getirdi.

Darbe girişimi haberlerinden sonra kışla içinde kırmızı alarm verildiğini, erleri bir araya toplayarak güvenliklerini sağlamak için başlarında beklediğini anlatan Büyükgüllü, ilerleyen saatlerde nizamiye bölgesine gittiğini anlattı. Darbecilerin tankları kışla dışına çıkarmaya çalıştığını, bazı askerlerin de buna karşı geldiğini aktaran Büyükgüllü, "Bir albay İsmail (Suvay) binbaşıya, 'Tankları dışarı çıkarın, sivil halkın üzerine atış yapın' dedi.

İsmail Binbaşı, dışarıda benim ailem var, halk var, çoluk çocuk var.' diyerek reddedince darbeci albay, İsmail Binbaşıyı yakasından tutarak silkeledi. Emirlerini dinlemesini söyledi. Emirlerinin yerine getirilmediğini görünce bölgeden ayrıldı." ifadelerini kullandı. Büyükgüllü, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlandığını anlattı. Vatandaşı tekmelemişler Tanık Veysel Özdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler tümeninde er olarak vatani görevini yaptığını, olay günü, öğle saatlerinden itibaren istihbaratçı subayların sürekli giriş çıkış yapmasının dikkatini çektiğini dile getirdi.

Akşam saatlerinde televizyona bakarken boğaz köprülerinin askerlerce kapatıldığını gördüğünü aktaran Özdemir, bir süre sonra alarm verildiğini, daha sonra da 2 tankın kışla dışına çıktığını belirtti. Söz konusu tankların yaklaşık 2 saat sonra birliğe döndüğünü anlatan Özdemir, bu sırada nizamiye bölgesindeki darbecilerin diğer tankları da dışarı çıkarmak istediğini ancak darbe karşıtı askerlerin buna engel olduğunu kaydetti. Kışla dışından gelen tankın üzerinde yaralı bir vatandaşın olduğunu bildiren Özdemir, tanktan indirdikten sonra darbecilerin yaralı vatandaşı tekmelediğini beyan etti. Davanın görülmesine devam ediliyor.