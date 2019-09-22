22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Görüntüler ortaya çıktı! Cephaneliği böyle yağmalamışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) cephanelik kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin, yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin ulaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargahın cephanelik kapısını kontrol ediyor.

Darbeciler saatler 23.12'de anahtarını bulamadıkları kapıyı kırmak için balyozla vurmaya başlıyor.

Kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayan darbeciler, bu kez metal kesiminde kullanılan spiral makinesini devreye sokuyor.

Olay yerine uzatma kablosu getiren darbeciler, ardından spiralle kapı menteşelerini kesmeye başlıyor.

Uzun süren uğraşın ardından yeniden balyoz kullanan darbeciler, kapısını bu şekilde kırdıkları cephaneliğe giriyor.

Saatler 03.00'ü gösterdiğinde darbeci grup, buradaki mühimmat kutularını önce dışarıya çıkarıyor, ardından cephanelik bölgesine gelen bir minibüs ve iki hafif ticari araca yerleştiriyor.

Bu araçlarla taşıma işlemini birkaç kez tekrarlayan darbeciler, saat 05.25'te gasbettikleri mühimmatın bir kısmını başka birliklere ulaştırması için helikoptere yüklüyor.

Aynı saatlerde aynı model bir helikopterin, Genelkurmay Başkanlığı karargahına mühimmat takviyesi yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

KKK DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni", "TBMM'yi" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku

Terör örgütü PKK'ya peş peşe operasyon! Bir darbe de Siirt'te vuruldu

Terör örgütü PKK'ya peş peşe operasyon! Bir darbe de Siirt'te vuruldu

Pakistan'da feci kaza: 26 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da feci kaza: 26 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bir CHP'li belediye daha sakal yasağı getirdi: Çalışanlara tehdit

Bir CHP'li belediye daha sakal yasağı getirdi: Çalışanlara tehdit

ABD'den teröre bir destek daha: 200 tır gönderdi

ABD'den teröre bir destek daha: 200 tır gönderdi

Çin'in şu anı ve geleceği: Nasıl bir efsaneye dönüştü?

Çin'in şu anı ve geleceği: Nasıl bir efsaneye dönüştü?

7 ilde büyük operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı

7 ilde büyük operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı
 

POPÜLER HABERLER

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Başkan Erdoğan, Akıncı'ya imzasını attı

Başkan Erdoğan, Akıncı'ya imzasını attı

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA