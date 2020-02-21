21 Şubat 2020 Cuma08:37 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 08:37

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada hakkında verilen beraat ve tahliye kararı verilen ancak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hakimliğin kararında, Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Büyükada Splendit Otel’de yapılan toplantı sürecinde, darbenin organizatörlerinden olan Henri Barkey ve diğer yabancı uyruklu kişi ve kişilerle irtibatlı olarak darbe teşebbüsüne katıldığına dair tespitler olduğu vurgulandı. Savcılığın sevk yazısında Barkey ile Kavala’nın 18 Temmuz da Karaköy’de bir restoranda buluştukları anlatıldı.

AYNI TARİH AYNI BAZ İSTASYONU

İletişim analizlerine göre Kavala ile Barkey arasında darbe girişiminden önce 27 Haziran 2016 tarihinde Şişli’de Kavala’ya ait Menka Anonim Şirketi’ne ait işyerinde buluştukları ifade edildi. Devamında ise 30 Haziran 2016’da Diyarbakır’da bir araya gelerek PKK terör örgütü ile irtibatlı kişilerle buluştukları tespiti olduğu vurgulanan kararda, Barkey’in FETÖ ile olan irtibatları dikkate alındığında Kavala ile cep telefonlarının aynı zaman diliminde aynı baz istasyonundan sinyal verdiği ifade edildi.

‘KAÇMA ŞÜPHESİ VAR’

Bu tespitlerle beraber Kavala’nın 15 Temmuz darbe teşebbüsünün karar sürecine katılmış olabileceğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delil olduğu anlatıldı. Kararda 11 Ekim 2019 tarihinde yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı davasında tutuklu yargılandığı için savcılık tarafından re’sen tahliye edildiği vurgulandı. Gezi Parkı davasında verilen tahliye kararı nedeniyle, bu soruşturma kapsamında Kavala’ya yöneltilen suçun ağırlığı ve önemi dikkate alındığında şüphelinin kaçma şüphesinin olduğu vurgulanarak tutuklama kararı verildiği kaydedildi. Kavala hakimlikte yaptığı savunmada 15 Temmuz darbe girişimine destek olmakla ilgili tüm iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

93 SAAT GÖRÜŞTÜ



Kavala’nın savcılığa verdiği ifadesinde bir çok soruya “hatırlamıyorum, bilmiyorum” şeklinde cevap verdiği öğrenildi. İkilinin incelenen HTS kayıtlarına göre, Kavala ve Barkey 93 saat 34 dakika 1 saniye görüştü. Kavala ise “Henry J. Barkey isimli şahsı tanır mısınız?” sorusuna “Kendisiyle İstanbul’da düzenlenen birkaç uluslararası toplantıda bir araya geldik. konferanslar dışında kendisiyle yakın bir ilişkim olmamıştır.” cevabını verdi. CIA ajanı Henry J. Barkey ile olan görüşmeleri sorulan Kavala, sadece “kahve sohbeti” yaptıklarını ileri sürdü. Kavala “Bana sormuş olduğunuz tarihte Henry J. Barkey ile bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Bu konuda ajandamı ve maillerimi kontrol etmeliyim” yanıtı verdi. Kavala Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde akşam yemeği için gittiği Karaköy’deki bir lokantada “tesadüfen” karşılaştığını savundu.

(Yeni Şafak)