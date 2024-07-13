Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi için operasyon düzenlenmesi amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince dün saat 20.00 itibarıyla Sümer Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Sümer Mahallesi ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 08.00'den itibaren kaldırıldığı belirtildi.