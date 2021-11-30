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Darp edilen bebek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin davasına müdahil olacak.

AA30 Kasım 2021 Salı 19:13 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 19:13
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep'te bir bebeğin babası tarafından darbedildiği görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine, Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçtiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır. İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur."

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