Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman'ın darp edilerek kovulmasıyla gündeme gelen restoran, bu kez silahlı saldırıyla sarsıldı. Motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler sabah 07.00 sıralarında restorana ateş açtı. Olay, Ataman'ın yaşadığı tartışmayla bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'nde bulunan bir restoran, sabah 07.00 sıralarından motosikleti saldırganların hedefi oldu. Restoran önüne motosikletle gelen şahıslar, kurşun yağdırdı. Saldırıda restoranın açık olduğu, içeride bulunanları yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, geçtiğimiz ay restoranda garsonlarla tartışma yaşamış, "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyen Ataman, darp edilerek restorandan kovulmuştu.