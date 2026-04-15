  Darp sonrası hesaplaşma şüphesi! CHP'li Ataman'ın kovulduğu mekana kurşun yağmuru
Güncel

Darp sonrası hesaplaşma şüphesi! CHP'li Ataman'ın kovulduğu mekana kurşun yağmuru

CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın geçen ay darp edilerek kovulduğu Beylikdüzü'ndeki restoran, sabah saatlerinde motosikletli saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 10:43
Darp sonrası hesaplaşma şüphesi! CHP'li Ataman'ın kovulduğu mekana kurşun yağmuru
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman'ın darp edilerek kovulmasıyla gündeme gelen restoran, bu kez silahlı saldırıyla sarsıldı. Motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler sabah 07.00 sıralarında restorana ateş açtı. Olay, Ataman'ın yaşadığı tartışmayla bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

CHP'li Ataman mekandan kovuldu

HESAPLAŞMA MI, TESADÜF MÜ?

Beylikdüzü'nde CHP'li Muğla Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın darp edilerek kovulduğu restoran, sabah saatlerinde kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'nde bulunan bir restoran, sabah 07.00 sıralarından motosikleti saldırganların hedefi oldu. Restoran önüne motosikletle gelen şahıslar, kurşun yağdırdı. Saldırıda restoranın açık olduğu, içeride bulunanları yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

RESTORANI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, geçtiğimiz ay restoranda garsonlarla tartışma yaşamış, "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyen Ataman, darp edilerek restorandan kovulmuştu.

  • Beylikdüzü silahlı saldırı
  • Nadir Ataman
  • restoran kurşunlama
  • CHP Bodrum
  • motosikletli saldırgan

