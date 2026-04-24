İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0283
  • EURO
    52,77
  • ALTIN
    6839.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Darphane propagandası ellerinde patladı! ''Bandrol üretimi'' iddiaları çökertildi
Darphane propagandası ellerinde patladı! ''Bandrol üretimi'' iddiaları çökertildi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bandrol üretiminin yerli bir firma tarafından Manisa'da gerçekleştirildiğini, herhangi bir yabancı menşeli firmadan hizmet alınmadığını bildirdi.

24 Nisan 2026 Cuma 16:44
ABONE OL

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında müdürlük tarafından takibi gerçekleştirilen Bandrollü Ürün İzleme Sistemi hakkındaki iddialara yönelik, "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi vergi güvenliğini sağlamak, kayıp ve kaçağın önüne geçmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılında hayata geçirilmiştir. 15 Eylül 2020 tarihinde sistemin işletilmesi sorumluluğu Darphane'ye verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Sosyal medyada yer alan haberin bilgi eksikliği ve yoruma dayalı olarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda bandrol üretimi yerli bir firma tarafından Manisa'da kendi tesislerinde gerçekleştirilmekte olup herhangi bir yabancı menşeli firmadan hizmet almamaktadır. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli politika çerçevesinde bandrol üretimi ve dağıtımı 2026 yılı içinde tamamen kamu kontrolünde yerine getirilecektir. Bu kapsamda bandrol üretimi için gerekli olan makine ve teçhizatı temin etmek için harekete geçilmiştir. Bandrol basım faaliyeti Darphane'nin İstanbul Kartal yerleşkesinde yapılacak olup fabrika inşaatına başlanmış ve son aşamaya gelinmiştir. Üretim için ihtiyaç duyulan personel istihdamı ve hammadde temini hazırlıkları da devam etmektedir. Bu süreçlerden sonra bandrol üretimi tamamen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olup başka kurum ve firmalar üretim sürecinde yer almayacaktır."

Açıklamada, bandrol süreçlerinin tamamen kamu eliyle yürütülmesi ve kayıt dışılıkla mücadelede sadece denetleyen değil aynı zamanda üreten konuma geçilmesinin güvenlik, bağımsızlık ve kamu yararı açısından daha güçlü bir sistem kurulmasını da sağlayacağı vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cenaze dönüşü feci kaza kamerada: Otomobilden fırlayan 10 aylık bebekten acı haber

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.