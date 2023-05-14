Darülaceze sakinleri sandık başında

Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de yaşayan sakinlerin oy kullanması için ziyaretçi merkezine 2 sandık kuruldu.

Her yıl Anneler Günü nedeniyle yoğunluğun olduğu kurumda bu kez seçim yoğunluğu yaşandı ve ziyaretçi girişlerine izin verilmedi.

Kurum görevlileri tarafından odalarından alınarak oy kullanma alanına getirilen sakinler, hastalık ve ihtiyaç durumlarına göre sırayla sandık başına getirildi.

Sandık görevlileri tarafından Darülaceze'de kalanlara nasıl oy kullanacakları hakkında bilgi verilerek oyların verilmesi sağlandı.

Öte yandan kuruma gelen partili görevliler de sandıkların bulunduğu alanda oy verme işlemini takip ediyor.



Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 560 yatak kapasiteli kurumda şu anda 500 kişinin kaldığını, bunlardan 450'sine "oy kullanabilir" raporu verildiğini ifade etti.

Kurumdaki herkesin oy kullanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Cebeci, "Yatalak olan sakinlerimizi de kontrollü bir şekilde getirip götürüyoruz. İstiyorlarsa onlara da oy kullandırtıyoruz. Darülaceze 128 yıllık mazisi olan, tarihi bir mekan. Sembolik bir yer. Bütün siyasi partiler buradan alınacak neticeye önem veriyor. Dezavantajlı, iki eli de mühür tutmaya müsait olmayan kişiler var. O kişinin yanında önceden belirlenmiş kişi yardımcı oluyor. Herhangi bir baskı yapması söz konusu değil. Oy işine gelince herkes o kadar hassas ki, ona kafası saat gibi çalışıyor. Kime oy vereceğini çok da iyi biliyor." diye konuştu.

Cebeci, havaların güzel olduğu dönemlerin yanı sıra özel günlerde ve bayramlarda çok ziyaretçi geldiğini anlatarak, "Bugün ziyarete kapalı. Bakıyorum siyasi partilerin o kadar çok müşahidi geliyor ki, bana göre o da ölçü dahilinde olmalı. Seçmen sayısı kadar neredeyse buraya müşahit sokmaya çalışıyor. Belki Türkiye genelinde yüzde 1 oyu yok ama bakıyorsun 20 tane müşahit yollamış buraya. Bu da kaos meydana getirir. Müşahit kartıyla gelen biri buraya girme hakkına sahipse ona da diyecek bir şey yok. Emniyet gerekli önemleri alıyor. Partiler de geliyor. Bugüne kadar çok kayda değer bir sıkıntı olmadı. Bugün de inşallah olmaz sükunetle geçer." ifadelerini kullandı.

Kurum sakinlerinden 75 yaşındaki Nigar Özaltun, "Oy kullanacağız. 5 yıldır buradayım. 70 yaşımda geldim. Kurumun içine sandık kurulması güzel. Beni buraya görevliler getirdi." dedi.

Kurumun eski sakinlerinden 64 yaşındaki Elif Nesrin Ünal ise 39 yıldır kurumda kaldığını aktararak, "Çok seçimler gördüm. Buraya sandık kurulması bizim için kolay oluyor. Yorulmuyoruz başka yerlere gidip. Her şey ayağıma geliyor daha ne isteyelim. Çok görevli var, akın ediyorlar. Biz rahat edelim diye. Kurallara uyuluyor. Kendi kullanabilen kendi oy kullanıyor. Aynen dışarıdaki gibi disiplin." diye konuştu.

Oy verdikten sonra tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarının yardımına koşan Mücella Keser de, "Burada yaşıyorum ama görevlilere yardım ediyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri hiperaktifim. Oyumu kullandım. Diğerlerinin oy kullanmasına yardım ediyorum. Personel 3-4 kişi. Hangi sakine yardım edecek. Seve seve yardım ediyorum. 2-3 arkadaşa yardımcı oldum." değerlendirmesinde bulundu.