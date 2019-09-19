24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7184
  • 6,3225
  • 275.213
  • 100339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Darülaceze toplumsal sigortamız

Darülaceze’nin Arnavutköy’deki yeni yerleşkesinin yapımı kapsamında kurulacak sanatçı evinin detayları basın toplantısında açıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Okmeydanı’nda bulunan Darülaceze binasında gerçekleştirilen basın toplantısına Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki, Rafet El Roman, Serdar Ortaç ve Murat Dalkılıç da katıldı. Toplantıda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, yeni yerleşkede de herkese kucak açacaklarını söyledi. Efsane boksör Muhammed Ali’yi örnek gösteren Cebeci, “Muhammed Ali, aktivistti ve mazlumların sesiydi. Son zamanlarında Parkinson hastasıydı, bir kibriti çakamıyordu. Yarınlarımızın ne olacağı belli değil. Bu müesseselere gönül istiyor ki hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda da en iyisi bizde olsun” diye konuştu. Cebeci, herkesin desteğiyle yeni yerleşkenin dünyanın en iyisi olacağının sözünü verdi.  

Konser gelirleri bağışlandı   

Bu yaz yapılan Türk Hava Yolları sponsorluğundaki konser serisinden elde edilen bütün geliri bu projeye bağışlamaya karar verdiklerini ifade eden Poll Production Yönetim Kurulu Başkanı Polat Yağcı da bu süreçte projeyi duyan sanatçıların da büyük ilgi gösterdiğini anlattı. Toplantıya katılan Cengiz Kurtoğlu, Rafet El Roman, Murat Dalgılıç ve Deniz Seki de projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, bütün sanatçıların yardımlarını beklediklerini söyledi.      

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

ABD, Ruhani ve Zarif'e vize verdi

ABD, Ruhani ve Zarif'e vize verdi

Netanyahu, Trump'a yanlış bilgiler verdi

Netanyahu, Trump'a yanlış bilgiler verdi

PFDK'dan Elneny'e şok ceza

PFDK'dan Elneny'e şok ceza

Roma-Medipol Başakşehir CANLI

Roma-Medipol Başakşehir CANLI

DAEŞ'ın celladı İzmir’de yakalandı

DAEŞ'ın celladı İzmir’de yakalandı

ABD'ye net mesaj: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter

ABD'ye net mesaj: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter

Rusya'dan Türkiye'ye yolcu uçaklarını ortak üretme teklifi

Rusya'dan Türkiye'ye yolcu uçaklarını ortak üretme teklifi
 

POPÜLER HABERLER

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA