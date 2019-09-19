Darülaceze toplumsal sigortamız

Okmeydanı’nda bulunan Darülaceze binasında gerçekleştirilen basın toplantısına Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki, Rafet El Roman, Serdar Ortaç ve Murat Dalkılıç da katıldı. Toplantıda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, yeni yerleşkede de herkese kucak açacaklarını söyledi. Efsane boksör Muhammed Ali’yi örnek gösteren Cebeci, “Muhammed Ali, aktivistti ve mazlumların sesiydi. Son zamanlarında Parkinson hastasıydı, bir kibriti çakamıyordu. Yarınlarımızın ne olacağı belli değil. Bu müesseselere gönül istiyor ki hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda da en iyisi bizde olsun” diye konuştu. Cebeci, herkesin desteğiyle yeni yerleşkenin dünyanın en iyisi olacağının sözünü verdi.

Konser gelirleri bağışlandı

Bu yaz yapılan Türk Hava Yolları sponsorluğundaki konser serisinden elde edilen bütün geliri bu projeye bağışlamaya karar verdiklerini ifade eden Poll Production Yönetim Kurulu Başkanı Polat Yağcı da bu süreçte projeyi duyan sanatçıların da büyük ilgi gösterdiğini anlattı. Toplantıya katılan Cengiz Kurtoğlu, Rafet El Roman, Murat Dalgılıç ve Deniz Seki de projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, bütün sanatçıların yardımlarını beklediklerini söyledi.