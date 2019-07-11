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Darülaceze Başkanlığı o iddilara yönelik açıklama yaptı

Darülaceze Başkanlığı, bir kurum sakininin siyasi görüşleri nedeniyle çıkarıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

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Açıklamada, Sultan 2. Abdülhamit'in yaptırdığı Darülaceze'nin, 125 yıldır din, din, ırk, sınıf, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı gözetmeden bugüne kadar 30 bini çocuk olmak üzere, bakıma muhtaç sokağa terk edilmiş 100 bin insana hiçbir ücret talep etmeden hizmet ettiği bildirildi.

"KÜFÜR, DARP GİBİ DAVRANIŞLAR SEBEBİYLE ÇIKIŞI YAPILMAK ZORUNDA KALINDI"

Darülaceze'nin sadece hasta ve yaşlı bakım evi değil, engelli, yaşlı ve çocukların da bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir yaşam merkezi olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sosyal medya hesaplarında ve basında iddia edildiği üzere S.A. siyasi düşüncelerinden dolayı değil, tamamen birlikte yaşadığı arkadaşlarına karşı küfür, isnat ve darp gibi olumsuz davranışları nedeniyle çıkışı yapılmak zorunda kalınmıştır. Bugün itibarıyla kurumumuzda 496 sakin yaşamaktadır. Bu kadar insanın aynı düşüncede ve görüşte olduğunu düşünmek ve iddia etmek mantık dışıdır.

Kurum sakinlerinden 6 kişinin siyasi düşüncelerinden dolayı gerekçe gösterilmeden aynı anda kurumdan çıkarıldığı iddiaları gerçek dışıdır. S.A. kuruma kabul edildiği günden bu yana uyum ve motivasyonu için tüm sosyal ve psikolojik destekler uzmanlar tarafından verilmiş, kurum içi ve kurum dışı tüm sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı sağlanmış, çok yakın bir tarihte 17 Haziran 2019'da sosyal etkinlikler kapsamında, bir üniversitemizin davetlisi olarak 27 sakinimize ayrılan kontenjan içerisinde, S.A.'nın da bir haftalık deniz kampı tatiline katılımı sağlanmıştır."

S.A. adlı kişinin herhangi bir vali yardımcısı hakkında olumsuz konuşmasının bulunmadığı aktarılan açıklamada, S.A'nın vali yardımcısının kim olduğunu bilmeden, sohbetleri esnasında kurumu küçük düşürücü, çalışanların siyasi düşüncelerine vurgu yapan isnatsız konuşmalarda bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin dün kuruma gelmediği ve başhekimle aralarında herhangi bir diyalog da yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal ağlarda S.A. olarak adı geçen ve kurumumuzdan 26.06.2019 tarihinde, sakinlerin Darülaceze'ye kabulü ve çıkışı yönünde karar merci olan Darülaceze Sakin Değerlendirme Kurulu'nun aldığı kararla hakkında yapılan şikayetlere istinaden tutulan tutanaklar sonucunda, HHYBM Yönetmeliği'nin 78. maddesinin a-bendi (İdeolojik ve siyasi amaçlarla kuruluşun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak ve bu amaçla başkalarını tahrik ve teşvik etmek) ve kurumumuz sakinlerinin uyması gereken kurallar taahhütnamesinin 5. 7. 9. 12. 13. 14. 15. maddeleri gereğince çıkışı yapılmak zorunda kalınmıştır. Tüm sakinler kuruma kabul edilirken uyulması gereken kurallar kendilerine tebliğ edilerek imza altına alınmaktadır. Kurumdan çıkarılma durumlarında da kişiye hangi kurum ve kuruluşlara müracaat edebileceği bilgisi verilmektedir."

Açıklamada, sakinleri, çalışanları, gönüllüleri ve bağışçıları ile büyük bir aile olan Darülaceze'nin, verdiği hizmetin önemini bilen, liyakat sahibi yöneticiler tarafından son derece şeffaf ve şefkatli bir şekilde yönetildiği vurgulanarak kurumun yıpratılmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

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