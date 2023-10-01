Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde saat 18.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 110.79 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 19.7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.