Datça açıklarında 77 göçmen yakalandı

Olay bugün saat 00.30 sıralarında Mersincik Adası açıklarında meydana geldi. Can salı içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen dört ayrı can salı içindeki Afganistan uyruklu, 54'ü çocuk, 23'ü yetişkin 77 kaçak göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Osman B. (55) ve Fikret Y. (56), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)