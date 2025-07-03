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Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü olarak bulundu

Muğla'da Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Peyzaj Mühendisi olarak çalışan, Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren evinde ölü olarak bulundu.

İHA3 Temmuz 2025 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü olarak bulundu
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Muğla'nın Datça ilçesinde İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren (35) evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Datça İskele Mahallesi Osman Akkaraca sokak üzerindeki evde öğlen saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Peyzaj Mühendisi olarak çalışan, aynı zamanda Datça Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan Ali Eren (35) annesi tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde Eren'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

  • Datça Ülkü Ocakları
  • Ali Eren
  • Peyzaj Mühendisi

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