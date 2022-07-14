Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığı belirlenen yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Çalışmalara, gece görev yapabilen helikopter de dahil oldu.

Mesudiye Mahallesi'nin bir çok noktasında konuşlandırılan arazöz, itfaiye ve TOMA'lar yangının yerleşim yerine yaklaşmasını engelledi.

Havanın aydınlanmasıyla havadan yapılan yoğun müdahale yeniden başladı. Yangına, 1 İHA, 10 uçak, 20 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1500'e yakın işçiyle müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına farklı kurumların ekiplerinin yanı sıra 130 gönüllü de destek verdi.

Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburunda görevli askerler, Mesudiye Mahallesi'ndeki tahliye edilen evlerin önünde nöbet tutuyor.

BAKAN KİRİŞCİ: DATÇA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kirişçi'nin açıklamasının satır başları şöyle;

Bu saatlerde ilk müdaheleyi gerçekleştirdiğimiz orman yangını ile ilgili aziz milletimizi aracılığınızla bilgilendirmek istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bu çalışmada da AFAD'ımızın koordinasyonunda müştereken birlikte Orman Genel Müdürlüğü'müz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz onların da desteği ile bu çalışma an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

"3 BİN 520 VATANDAŞIMIZ UYGUN YERLERE NAKLEDİLMİŞTİR"

Yangın kontrol altına alınmıştır bu manada bunu ifade etmekde yarar vardır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece bu çalışmalar sürdürülecektir. Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur. 450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız yine tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınmış yakınlarına ve uygun yerlere nakledilmiştir. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür. Fakat vatandaşlarımızın özellikle canıyla ilgili bir kaybımız çok şükür olmamıştır.