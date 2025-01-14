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Davanın seyri değişebilir! 'Narin'in annesi itiraf etti' iddiası

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, anne Yüksel Güran'ın amca Salim Güran'ı suçladığını öne sürdü.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2025 Salı 13:05 - Güncelleme:
Davanın seyri değişebilir! 'Narin'in annesi itiraf etti' iddiası
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nden kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Eğertutmaz Deresi yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

"SADECE İZLEYİN, İSTİNAFTAN ÖNCE NELER DEĞİŞECEK"

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Eryılmaz paylaşımında, cinayetle ilgili ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini iddia etti.

Avukat Ali Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel 'Salim yaptı' dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de!

Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız."

Narin davasında önemli gelişme

"DNA'lar o geceden kaldı"

Narin'in annesinden itirafçıya tehdit
  • Ali Eryılmaz
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