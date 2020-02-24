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Güncel

Kadir Şeker davasında önemli gelişme! Davanın seyrini belirleyecek rapor

Konya'da sevgilisini darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne yol açan Kadir Şeker ile ilgili soruşturma sürüyor. Cumhuriyet başsavcılığı talimatiyla Şeker hakkında yakın çevresinden alınan bilgiler ile 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

DHA24 Şubat 2020 Pazartesi12:22 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:41

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadir Şeker’in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için ‘sosyal araştırma raporu’ hazırlandı.

Tutuklu Şeker’in liseyi okuduğu Akşehir ile ailesinin yaşadığı Ilgın’da, yakın çevresine sorular sorularak hazırlanan raporda, Kadir Şeker’in, efendi, yardımsever bir kişiliği olduğu, en küçük bir tartışma dahi yaşamadığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi.

Şeker’in bindiği araçlarda, kadın ve yaşlı yolcu gördüğünde ayağa kalkıp yer verdiği, aile üyelerinin suça meyilli olmadığı, ağabeyi ile eğitimlerine çok önem verdikleri ve okullarında başarılı oldukları ifade edildi.

Öte yandan Şeker’in kriminal incelemeye gönderilen mont ve sırt çantasıyla ilgili istenilen raporun henüz tamamlanmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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