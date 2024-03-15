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Davulcu uğramadı diye komşularını bağırarak sahura kaldırdı

Tokat'ta bulunan bir siteye sahur için Ramazan davulcusunun gelmemesi üzerine, bir kişi komşularını bağırarak uyandırdı. İmren Sitesi'nde yaşanan komşuluk vefa gösterisi sosyal medyayı salladı.

İHA15 Mart 2024 Cuma 05:50 - Güncelleme:
Davulcu uğramadı diye komşularını bağırarak sahura kaldırdı
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Tokat'ın Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde yer alan İmren Sitesi'nde, bir vatandaşın davul sesi olmadığı için komşularını sahura bağırarak uyandırdığı olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Site sakinlerinden birisinin, siteye Ramazan ayında geleneksel sahur davulcusunun uğramaması üzerine, kendince bir çözüm bulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın, "Saygıdeğer İmran Sitesi sakinleri. Sahur vakti gelmiştir. Senin ışıkların hiç yanmıyor takip ediyorum. Siz de uyanın. Haydi İmran Sitesi, sahur vakti uyan" şeklinde komşularını sahura bağırarak kaldırdığı görülüyor.

Özellikle Ramazan'ın manevi atmosferinde gösterilen bu komşuluk vefa gösterisi, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırarak, İmran Sitesi sakinlerinin birlik ve dayanışma ruhunu yansıttı.

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