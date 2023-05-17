7'li koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 adayla CHP listesinden girdi.
Kesin olmayan sonuçlarına göre, Gelecek Partisi'nin 19 kişilik kontenjanından 10 isim Meclis'e girdi.
Seçimlere CHP listesinden giren Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili çıkarması ise, muhalefet seçmeni arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.
Muhalif seçmenler, Gelecek Partisi'nin CHP'nin sırtından geçindiğini ifade ederken, bu gerginlik sosyal medyaya da yansıdı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Davutoğlu'nun paylaşımı, muhalif seçmenler tarafından tepkiyle karşılandı.
Seçmenler, CHP'nin desteğiyle Gelecek Partisi'nin milletvekili çıkardığını ifade ederek, Davutoğlu'na tepki gösterdi.
Davutoğlu'nun ise, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildiği görüldü.