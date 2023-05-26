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Davutoğlu'ndan 'siyasi vurgun' sorusuna ilginç cevap: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına katkımız oldu

Ortak liste ile girdikleri seçimde, CHP'ye oy katkısı yapamadığı eleştirilerine cevap veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına katkılarının olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, yüzde 1 oyu dahi olmayan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek bu partilere 37 koltuk ikram etmişti.

26 Mayıs 2023 Cuma 08:21 - Güncelleme:
Davutoğlu'ndan 'siyasi vurgun' sorusuna ilginç cevap: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına katkımız oldu
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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını geçemeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tur kaldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlerin ilk turunda 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINA KATKIMIZ OLDU"

CHP ile ortak liste yaparak girdikleri seçimde, oy katkısı yapamadığı eleştirilerine cevap veren Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına katkılarının olduğunu söyledi.

Davutoğlu, TV 5 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bu meseleyi sadece milletvekili seçimi olarak görmeyin cumhurbaşkanlığı seçimi olarak görün. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy farkını görün karşılaştırın." ifadelerini kullandı.

"BAŞARISIZLIĞI BİZE YIKMAK DOĞRU BİR ÜSLUP DEĞİL"

"Kılıçdaroğlu'nun aday olmasındaki katkımıza bakın." diyen Davutoğlu, "Başarısızlık olduğunda birine bunu hamletmek başarılı olduğuna üstüne almak doğru bir üslup değil." diye konuştu.

CHP LİSTELERİNDEN 9 MİLLETVEKİLİ ALDILAR

Gelecek Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda Meclis'e toplamda 9 milletvekili göndermeye hak kazandı.

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