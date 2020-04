''Dayanışmanızı asla unutmayacağız'' diyen İspanyol vekile Bakan Çavuşoğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gönderilmişti.

Yardımın ardından İspanyol kökenli Sanchez, Twitter'dan "Türk hükümetine ve halkına İspanya'ya önemli tıbbi malzeme gönderdiği için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin İspanya kadar Kovid-19'dan etkilenmemesini umduğunu belirten Sanchez, paylaşımında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketledi ve Türkçe olarak "Teşekkür ederim" ifadesine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyadan Sanchez'e yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Daima dostlarımızın yanındayız." dedi.

Daima dostlarımızın yanındayız.



Will always stand by our friends.



Estaremos siempre apoyando a nuestros amigos @nachosamor. �������� https://t.co/HjfGynXSih