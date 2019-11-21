Serdar Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Dayı filmi, beyaz perde için geri sayıma başladı. Dayı filmi fragmanı yayınlandı. 2020 yılında izleyici ile buluşması beklenen Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi yayınlanan fragmanı ile merak uyandırmayı başardı. Dayı filmi ne zaman vizyonda? Dayı filmi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm sinemaseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor. Dayı filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DAYI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDA?

Dayı filmi 2020 yılında vizyona girecek. "Bir adamın hikayesi" sloganıyla fragmanı yayınlanan Dayı'nın gerçek bir hayattan esinleşmiş olduğu düşünüyor.

DAYI FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KONUSU NEDİR?

Dayı filminin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. "Bir Adamın Hikayesi" sloganı ile duyurulan Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor.