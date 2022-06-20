İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2022 Pazartesi / 21 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3339
  • EURO
    18,2318
  • ALTIN
    1024.71
  • BIST100
    2514.87
Güncel

Dayı ile yeğen kayalıklarda mahsur kaldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmaya gittikleri kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni, ekiplerce halat yardımıyla kurtarıldı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
ABONE OL

İlçeye bağlı Gömü köyü mevkisinde dayı C.K. (64) ile yeğeni N.S.Y. (6), Türkiye Taş Kömürleri (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünün kapattığı kömür yıkama tesisi civarına balık tutmaya gitti.

Tesisin bulunduğu kayalığa tırmanmaya çalışan dayı ve yeğeni, burada mahsur kaldı.

C.K'nin 112 Acil Servisi araması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. 5 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni ekiplerce kurulan halat yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan dayı ile yeğenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.